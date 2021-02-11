Остановлена Донецкая фильтровальная станция: Где сократят подачу воды

Сегодня с 8 утра в связи с проведением ремонтных работ остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса».



Работу фильтровальной станции планируется возобновить с 10:00 12 февраля.



Подача воды будет прекращена в следующие населенные пункты: Авдеевка, Верхнеторецкое на подконтрольной украиснкой власти территории. Кроме того, на 20% будет сокращена подача воды в Донецк.



В «министерстве строительства и ЖКХ» группировки «ДНР» уточнили, что в результате остановки ДФС возможно сокращение подачи воды на 20% в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском и частично Ленинском районах Донецка, а также в поселке Васильевка Ясиноватского района.

Донецкая фильтровальная станция находится в «серой зоне» возле Ясиноватой и обеспечивает подачу воды для 380 тысяч людей по обе стороны от линии соприкосновения. За время боевых действий станция неоднократно подвергалась обстрелам.



По данным ОБСЕ, около 44% всех нарушений перемирия на Донбассе приходится на район Донецкой фильтровальной станции. 6 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, как район ДФС был обстрелян в то время, когда очередная смена сотрудников станции ехала на работу.