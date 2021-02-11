В ВСУ — 36 новых случаев ковида за сутки

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 36 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек, из них один — в 65 военный мобильный госпиталь в Часов Яре на Донетчине.



«Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение», — говорится в сообщении.



По состоянию на 11 февраля коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 554 человека. Всего за время пандемии выздоровели 15 310 человек, летальных случаев — 43.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 41 человек.