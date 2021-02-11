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Проспект Бандеры в Киеве снова может стать Московским. Суд принял решение

11 февраля 2021, 12:34

Проспект Бандеры в Киеве снова может стать Московским. Суд принял решение

Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета, которым в 2016 году проспект Московский был переименован в проспект Степана Бандеры.

Об этом сказано в решении суда от 28 января, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В материалах суда указано, что в ОАСК обратился Общественный союз «Общественный контроль и порядок» с исковым заявлением к Киевскому городскому совету, в котором просил признать неправомерными действия горсовета по принятию решения от 07 июля 2016 года №559/559 «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве», а также признать незаконным и отменить это решение.

Административный иск обоснован тем, что оспариваемое решение было принято с нарушением сроков, установленных законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Также истец указал на сомнения относительно правомерности процедуры подсчета голосов при проведении голосования. 

Кроме того, в иске отмечено, что названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского не подпадают под основания переименования согласно закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», поскольку указанные фамилии отсутствуют в списке лиц, составленном для данного закона Украинским институтом национальной памяти.

«Кроме того, оспариваемое решение принято с нарушениями, поскольку ответчиком не проведено общественное обсуждение в предусмотренном законодательством Украины порядке; проект обжалуемого решения в установленном порядке не обнародовался», – говорится в материалах дела.

В результате рассмотрения суд решил иск удовлетворить частично. «Признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве". В другой части отказать», – сказано в решении суда.

Также решением предусмотрено взыскать в пользу Общественного союза «Общественный контроль и порядок» сумму уплаченного судебного сбора в размере 689 гривен из бюджета Киевского городского совета.

Решение суда вступает в законную силу в срок и порядке, предусмотренные ст. 255 Кодекса административного судопроизводства Украины, при этом оно может быть обжаловано согласно ст.ст. 293, 295-297 Кодекса административного судопроизводства Украины.

25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

1 августа 2019 года Институт национальной памяти подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева о переименовании проспектов имени Бандеры и Шухевича. В результате Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

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