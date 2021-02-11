Заводы Метинвеста не выполнили экологические обязательства в Мариуполе

Промышленные предприятия Мариуполя не выполнили восемь обязательств из 48 пунктов городской экологической программы. Еще 5 пунктов пока не выполнены, но предприятия обещают их выполнить. Об этом пишет 0629.



10 февраля депутатская комиссия по вопросам экологии и охраны здоровья заслушала отчет представителей промышленных предприятий Мариуполя о выполнении городской экологической программы.



Всего в программе было предусмотрено 124 мероприятия, рассказал глава управления экологии горсовета Ваагн Мнацаканян. 63 мероприятия касались коммунальной экологии, и они выполнены на 100 %.



Иная ситуация с промышленной экологией: не построена газоочистка на «Азовэлектростали»; не решен вопрос с модернизацией конвертерного производства на комбинате «Азовсталь»; азотное подавление пыли в доменном производстве ММКИ, которое вводилось как временное решение, так и осталось основной формой борьбы с выбросами в доменном производстве; не решены проблемы неконтролируемых выбросов на обоих заводах Метинвеста; не решен вопрос с коксовым производством «Азовстали», которое является главным отравителем воздуха в Центральном районе. У руководства предприятия пока нет не только решения этой проблемы, но даже четкого плана нет, что Метинвест собирается делать в этом направлении.