В ТКГ не знают, на какой стадии строительства находится КПВВ боевиков в Золотом

Украинская сторона не знает, на какой стадии обустройства находится КПВВ боевиков вблизи Золотого в Луганской области. Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в комментарии «Новостям Донбасса».



«Российские войска в течение января-февраля проводят дооборудование КПВВ (дообустраивают площадки и т.д.). Кроме того, проводятся определенные мероприятия, о которых мы знаем из отчетов (СММ ОБСЕ, — прим.). Ни с наших позиций, ни из наблюдательного пункта группы они не просматриваются. Мы обращались с этим вопросом к СММ, однако, пока не прекращаются», — сказал он, комментируя информацию СММ ОБСЕ о контейнерах, которые боевики разместили вблизи Золотого.



9 февраля, осуществляя мониторинг на участке разведения в районе Золотого, наблюдатели вновь видели контейнеры на огражденной площадке. Контейнеры размещались в пределах участка разведения.

10 ноября в группировке «ЛНР» заявили о завершении строительства со своей стороны контрольных пунктов въезда-выезда через линию соприкосновения в районе Счастья и Золотого.



Ожидалось, что открытие двух новых КПВВ произойдет 10 ноября, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и «ЛНР» объясняли блокирование тем, что не были согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности, движение автобуса.



Правительство Украины предоставит автобусы-челноки для перевозки пассажиров через линию соприкосновения на пунктах пропуска «Счастье» и «Золотое».



На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» боевики осуществляют только дважды в неделю.