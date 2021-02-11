На Луганщине еще 42 человека заболели COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области коронавирусную болезнь выявили еще у 42 человек. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



За сутки лаборатории подтвердили 14 случаев ковида в Лисичанске, 9 — в Попаснянском районе, 6 — в Северодонецке, 5 — в Рубежном, 2 — в Белокуракинском и Кормянском районах, по одному — в Меловском, Новоайдаровском и Станично-Луганском районах.



В течение недели вследствие осложнений умерли 71-летняя женщина из Лисичанска и 67-летний мужчина из Меловского района.



За все время исследований в области без учета ОРЛО зафиксировано 14 382 случая COVID-19 (среди них 532 ребенка). Из них 12 638 человек выздоровели (484 ребенка), 428 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях Луганщины нет. Группировка «ЛНР» утверждает, что за все время пандемии ковидом заболели 2787 человек (2323 человека выздоровели, 241 — умер). За минувшие сутки — 25 новых случаев и один летальный случай.

В среду, 10 февраля, в Украине выявили 5 039 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 6 568 человек выздоровели, а 124 умерли.