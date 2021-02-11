По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

Лаборатории Донецкой области сообщили о еще 155 больных COVID-19. От осложнений умерли восемь пациентов. С начала пандемии зафиксирован 45 281 случай заболевания (42 тысячи человек выздоровели, 1008 — умерли).



Группировка «ДНР» заявила о 205 новых заболевших ковидом. Семеро пациентов с подтвержденным ранее диагнозом скончались. С начала пандемии формирование подтверждает 22 221 случаев болезни ( выздоровели 12 267 человек, а 1903 — умерли).



На подконтрольной властям территории Луганской области коронавирусную болезнь выявили еще у 42 человек. За все время исследований зафиксировано 14 382 случая COVID-19 (12 638 человек выздоровели, 428 — умерли).



В отдельных районах Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили 25 человек. Еще один умер от осложнений, утверждает группировка «ЛНР». Всего там признают 2787 случаев заражений, из которых 2323 человека выздоровели, 241 — умер.



Политика



Украина не признает никаких альтернативных форматов обмена удерживаемыми лицами, кроме утвержденного в рамках переговоров ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский.



Зеленский считает, что принятие украинской «дорожной карты» по Донбассу приблизит встречу лидеров Нормандской четверки.



Переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе идёт очень медленными темпами, но пока не зашёл в тупик, считает спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



Права человека



Европейский парламент осудил масштабные нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса, включая принудительный призыв, депортацию, незаконную и принудительную паспортизацию, ограничения на образование и языковые права, произвольные задержания, пытки и другие нарушения.



Боевые действия



В районе Горловки на Донетчине снайпер боевиков ранил украинского военнослужащего, который впоследствии скончался. Президент пока не отреагировал на это происшествия, однако во время рабочей поездки на передовую днем 11 февраля указал на уменьшение жертв среди украинских военных благодаря перемирию.



В 2020 году в результате боевых действий погибли 32 гражданских лица, 107 получили ранения.



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