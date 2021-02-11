Ляшко: Украина получит вакцину AstraZeneca уже на следующей неделе

Вакцина против коронавируса AstraZeneca может прибыть в Украину уже на следующей неделе. Об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.



«Ждем вакцину Pfizer. Возможно, первой будет вакцина AstraZeneca. Два продукта мы получим на следующей неделе. Есть вопросы по вакцине Pfizer, которую мы получаем в рамках инициативы Covax, которая бесплатно поступает в Украину», — сказал Ляшко.



Он отметил, что сейчас идут бюрократические процессы.



По словам Ляшко, Украина согласовала контракт на поставку 12 миллионов доз вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Препараты будут доставлены из Индии, где их производят на мощностях Serum Institute.



Также, в рамках механизма COVAX Украина в первом полугодии должна получить от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca.