Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине выявили еще 4773 заболевших коронавирусом за сутки

12 февраля 2021, 08:10

В Украине выявили еще 4773 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 11 февраля, в Украине выявили 4 773 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 7 211 человек выздоровели, а 116 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 262 867 заболевших коронавирусом. При этом 1 106 155 человек выздоровели, а 24 174 человек скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), городе Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

В статистике нет информации о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.

Вчера было проведено 40 899 тестирований. 

Днем ранее сообщалось о 5 039 заболевших ковидом. 

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:36
«ДНР» заявила о 250 заболевших и смерти 17 пациентов с COVID-19
09:13
В «Л-ДНР» показали вакцинацию от ковида в своих вооруженных формированиях
08:09
«ЛНР»: Еще 35 человек заболели и пятеро умерли от COVID-19
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 февраля
20:53
Глава миссии ОБСЕ рассказал, что им не удалось выявить российских военных на Донбассе. Но видели технику
15:47
В ТКГ не знают, на какой стадии строительства находится КПВВ боевиков в Золотом
10:43
«ДНР» откроет завтра КПВВ под Донецком
10:27
«ДНР» зафиксировала уже более 1900 смертей от коронавируса
08:50
Прокуратура начала расследование похищения братьев Борисовых членами «МГБ ЛНР»
08:12
«ЛНР» заявила о 25 заболевших и одном умершем от COVID-19
21:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 февраля
17:32
Коричневая вода из крана и ручьи на улицах – ЖКХ при «ДНР» продолжает изнашиваться
все новости
09:36
«ДНР» заявила о 250 заболевших и смерти 17 пациентов с COVID-19
09:13
В «Л-ДНР» показали вакцинацию от ковида в своих вооруженных формированиях
08:10
В Украине выявили еще 4773 заболевших коронавирусом за сутки
08:09
«ЛНР»: Еще 35 человек заболели и пятеро умерли от COVID-19
07:40
На Донбассе погиб второй украинский военный за сутки
22:57
Зеленский заявил, что «санкционные» телеканалы финансируются из ОРДЛО и России
22:33
Ляшко: Украина получит вакцину AstraZeneca уже на следующей неделе
21:40
Зеленский: Наши военные знают, как отвечать на обстрелы
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 февраля
20:58
В ООН призвали снять ограничения на передвижение через линию соприкосновения на Донбассе
20:53
Глава миссии ОБСЕ рассказал, что им не удалось выявить российских военных на Донбассе. Но видели технику
20:27
В ОБСЕ объяснили участие членов «Л-ДНР» в заседаниях ТКГ
все новости
ВИДЕО
Как Россия руководит «Л-ДНР», заседание ООН на Донбассе и работа КПВВ. Дайджест НД ►
07 февраля, 22:13
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
07 февраля, 10:40
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция