В Украине выявили еще 4773 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки, 11 февраля, в Украине выявили 4 773 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 7 211 человек выздоровели, а 116 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 262 867 заболевших коронавирусом. При этом 1 106 155 человек выздоровели, а 24 174 человек скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), городе Киев (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.



В статистике нет информации о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



Вчера было проведено 40 899 тестирований.



Днем ранее сообщалось о 5 039 заболевших ковидом.