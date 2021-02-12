«ДНР» заявила о 250 заболевших и смерти 17 пациентов с COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за сутки диагноз COVID-19 установили у 250 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, единственная ковид-лаборатория, расположенная в Донецке, 11 февраля провела 533 исследования, которые выявили 235 случаев заболевания. Еще у 15 человек диагноз установили клинико-эпидемиологически.



Кроме этого, от осложнений скончались 17 пациентов с COVID-19.



Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности в группировке не сообщают.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 22 471 случай заболевания коронавирусной болезнью. Из них 13 109 человек выздоровели, 1920 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

На неподконтрольной Украине части Донбасса наблюдается высокая летальность от коронавируса, заявил вице-премьер, глава Минреинтеграции Алексей Резников. Исходя из статистики «ЛНР/ДНР», летальность от коронавируса в ОРДО составляет 8,6%, что в 4 раза больше, чем на свободной территории Донетчины и в среднем по Украине.



За минувшие сутки, 11 февраля, в Украине выявили 4 773 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 7 211 человек выздоровели, а 116 умерли.