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Нацсовет назначил еще одну проверку телеканалу «НАШ» из-за высказываний Азарова по конфликту на Донбассе

12 февраля 2021, 13:12

Нацсовет назначил еще одну проверку телеканалу «НАШ» из-за высказываний Азарова по конфликту на Донбассе

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в пятницу назначил внеплановую безвыездную проверку телеканалу «НАШ», где 15 декабря 2020 года в прямом эфире передачи «Марафон» по видеосвязи брал участие бывший премьер-министр Николай Азаров.

Как сообщает регулятор, причиной для проверки послужили высказывания Азарова о конфликте на Донбассе.

«Николай Азаров, который вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий, отрицал участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил РФ, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — отмечается в сообщении Нацсовета.

Также подчеркивается, что в эфире Азаров возложил ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на Вооруженные силы Украины. «Это имеет признаки разжигания вражды и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины», — указали в Нацсовете.

Регулятор отмечает, что ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, чем «проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию».

«Поскольку собеседник, приглашенный к участию в программе, является постоянным участником передач телеканала "НАШ", его позиция по вопросам вооруженного конфликта в Украине была неоднократно публично объявлена, а потому она должна быть известной руководству телекомпании. Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики через разжигание национальной вражды и распространение дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние», — считает регулятор.

В декабре Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала «НАШ» из-за высказываний члена группировки «ЛНР» Родиона Мирошниа, который по видеосвязи принял участие в ток-шоу.

Подробности:

Николай Азаров стал премьер-министром в 2010 году после победы на президентских выборах Виктора Януковича. 28 января 2014 года на фоне событий Евромайдана он подал в отставку и бежал в Россию, где до сих пор живет

Владельцем телеканала «НАШ» является бывший нардеп Евгений Мураев. Он рассказывал, что лично вывез Азарова в РФ в 2014 году.

Против Азарова в Украине заведено несколько уголовных дел. Правоохранители разыскивают его по статьям о превышении власти, незаконном препятствовании проведению митингов, присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, создании преступной организации.

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