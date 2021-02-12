Стало известно, кто и когда получит вакцину от COVID-19 на Луганщине

В Луганской области утверждены списки из более 26 тысяч человек, которые получат вакцины от коронавируса в рамках первой и второй очередей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.



На первом этапе вакцину получат более 6200 человек — это работники мобильных бригад, медработники, которые борятся с ковидом, те, кто проводит лабораторные исследования, а также работники системы экстренной медицинской помощи. Люди получат американскую вакцину Pfizer/Biontech.



Во вторую очередь вакцинации включены почти 20 тысяч человек — люди с очень высоким риском инфицирования, а также все медработники. Среди них пожилые люди, работники звена первичной медицинской помощи, учреждений здравоохранения, системы общественного здоровья, социальной сферы.



Третий и четвертый этапы — вакцинация людей с высоким и повышенным риском инфицирования, а также работников сферы поддержания безопасности и жизни государства.



После этого будут вакцинировать людей, которые не вошли в первые четыре группы.



«По информации, которую мы имеем из правительства и Министерства здравоохранения, ориентировочным началом вакцинации в Украине является февраль. Это вопрос национальной безопасности. Но отмечу, что все будет происходить пошагово — а именно в пять этапов. Прививки будут бесплатными», — отметил Гайдай.



По словам главы ЛугОГА, в области уже готовят мобильные бригады, которые будут задействованы во время первой волны, а также определены учреждения первичной медицинской помощи, где будут проходить следующие этапы.

Власти обещают начать вакцинацию в стране в середине февраля. С подробным планом вакцинации можно ознакомиться здесь.



В Донецкой области без учета ОРДО пять целевых групп составляют 86 240 человек. Из них согласны привиться 12 587 человек. Для второго этапа вакцинации Донетчина закажет примерно 25 тысяч доз препарата.