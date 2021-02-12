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В Луганской области выявили еще 52 заболевших COVID-19

12 февраля 2021, 14:44

В Луганской области выявили еще 52 заболевших COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области коронавирусную болезнь выявили еще у 52 человек. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

12 новых случаев подтверждено в Рубежном, по 11 — в Лисичанске и Северодонецке, 7 — в Попаснянском районе, 3 — в Белокуракинском районе, по 2 — в Марковском, Станично-Луганском и Старобельском районах, по 1 — в Кормянском и Меловском районах.

За все время исследований в области без учета ОРЛО COVID-19 лабораторно подтвержден у 14 434 человек, в том числе 532 детей. Из них выздоровели — 12 6999 (485 детей), умерли 428 человек.

За минувшие сутки, 11 февраля, в Украине выявили 4 773 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 7 211 человек выздоровели, а 116 умерли.

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