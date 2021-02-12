В ТКГ назвали причины, по которым не выходят из договоренности о режиме «тишины»

Действующий режим прекращения огня решает три задачи — сохраняет жизни украинских военнослужащих, мирных жителей, а также усиливает поддержку Украины международными партнерами. Об этом заявил советник по информполитике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



Он подчеркнул, что перемирия на Донбассе нет и не было, а действует режим прекращения огня. С Нового года режим «тишины» регулярно нарушается, в результате чего по данным Арестовича, погибли шестеро военнослужащих (двое только за вчера), еще 16 получили ранения.



В связи с этим, спикер делегации озвучил причины, по которым Украина не инициирует выход из соглашения о режиме «тишины», которое Трехсторонняя контактная группа приняла 22 июля 2020 года:



— его стоило огромных трудов ввести, и отменив, ввести снова будет стоить ещё больших;



— сохранение де-юре «режима прекращения огня» не препятствует адекватным действиям ВСУ в ответ на огонь противника;



— сторона, которая первая выйдет из режима прекращения огня, налетит на острую и нелицеприятную реакцию мирового сообщества.



«Международные отношения работают так, нравится нам это или нет, что приветствуют и помогают тому, кто делает сильные шаги в сторону примирения, санкции же и ухудшение отношений падают на голову того, кто работает на эскалацию, в чем РФ уже много раз имела возможность убедиться, и в ближайшее время сможет убедиться ещё раз», — заявил Арестович.

С момента вступления в силу договорённости о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня и по состоянию на 11 февраля СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 8 611 нарушений (3 206 взрыва, 1 082 пролетевших неопределенных боеприпаса, 101 вспышку дульного пламени, 60 осветительных ракет и не менее 4 162 очередей и выстрелов).