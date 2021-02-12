Украинский военный пострадал при подрыве под Мариуполем

Украинский военнослужащий сегодня пострадал в результате на неизвестном взрывном устройстве в районе Павлополя Донецкой области. Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки «Восток».



Пострадавшего военного доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.



На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства происшествия выясняются.



Село Павлополь находится примерно в 30 километрах от Мариуполя.



Как сообщалось, вчера на Донбассе погибли двое украинских военных в результате обстрелов.