Министерство образования и науки Украины рекомендует руководителям учебных заведений рассмотреть возможность организации образовательного процесса в дистанционной форме в период осложнения погодных условий.



Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.



Соответствующее письмо министерство направило руководителям департаментов образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования.



«Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д.», — отмечается в письме.



В последние дни большую часть Украины накрыли сильные снегопады и морозы.