Минобразования запустило платформу онлайн-образования, которая поможет и детям из ОРДЛО

Минобразования запустило платформу онлайн-образования, которая предоставляет доступ к учебному контенту на украинском языке. Воспользоваться ей могут и те, кто проживает на оккупированных территориях. Об этом рассказал государственный эксперт директората профессиональной предвысшего и высшего образования МОН Виталий Носок.



Однако, по его словам, платформа подвергается блокировке.



«К сожалению, есть конфронтация с той стороны. Как только мы объявляем определенную точку входа, некий единый контакт, мы сразу получаем обратную реакцию с той стороны, когда происходит блокирование в сети интернет. Поэтому постараемся, чтобы эта платформа была более доступной для поступающих с оккупированной территории», - сказал он.



Эксперт отметил, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы у детей на оккупированных территориях был бесперебойный доступ к онлайн-платформе.



В дальнейшем, по его словам, платформа онлайн-образования будет использоваться не только для подготовки к поступлению, но и при смешанной форме обучения.

Cогласно данным исследования организации Vox Ukraine, 60% абитуриентов из неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма, которые поступили в украинские вузы по льготным условиям (т.н. квота-2), имели достаточно знаний, что бы сделать это и без квоты.