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Шмыгаль: Украина получит 50 млн евро от ЕИБ на закупку вакцин и холодильного оборудования 

12 февраля 2021, 18:58

Шмыгаль: Украина получит 50 млн евро от ЕИБ на закупку вакцин и холодильного оборудования 

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины», — написал он.

Также холодильники для хранения вакцин против коронавируса производства Pfizer предоставит США. Об этом «Суспільному» рассказала временная поверенная Кристина Квин.

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