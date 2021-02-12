Шмыгаль: Украина получит 50 млн евро от ЕИБ на закупку вакцин и холодильного оборудования 

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины», — написал он.



Также холодильники для хранения вакцин против коронавируса производства Pfizer предоставит США. Об этом «Суспільному» рассказала временная поверенная Кристина Квин.