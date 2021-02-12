Россия расширила список украинских компаний, против которых ввели санкции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка украинских компаний, в отношении которых введены экономические санкции. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.



Документам вносятся изменения в приложение к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года.



В первоначальном варианте документа перечень юридических лиц, в отношении которых введены санкции, состоял из 68 компаний, затем их перечень был увеличен до 75. Теперь их количество расширено до 84.



Под ограничения попали еще девять компаний: ООО «Донмар», ООО «Краншип», ООО «Максима Металл Сервис», ПАО «Полтавский агроагрегатный завод», ООО «Солар Стальконструкция», ООО «Трансшип» и ее дочерние предприятия «Трансшип Балк» и «Трансшип-сервис», а также компания Kirgan Holding S.A.



Ограничения предусматривают блокировку денежных средств и имущества на территории России (в случае, если они там есть), а также запрет на вывод капитала за пределы РФ.