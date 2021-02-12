ОБСЕ зафиксировала новые траншеи по обе стороны от линии соприкосновения

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали продления траншей по обе стороны от линии соприкосновения в течение предыдущих недель. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 20 января беспилотники СММ обнаружили продления траншей вблизи населенных пунктов Водяное и Набережное.



«В поле, примерно в 1,2 км к востоку от восточной окраины Водяного, БПЛА СММ дальнего радиуса действия впервые зафиксировал 30-метровое продление траншеи, которое, по оценке, является продвижением Вооруженных сил Украины», — говорится в отчете.



Отмечается, что продление не было зафиксировано по данным наблюдения от 17 октября 2020 года и уменьшило расстояние между их позициями и позициями вооруженных формирований примерно до 30 м.



В поле, примерно в 300 м к северо-западу от северо-западной окраины Набережного, БПЛА СММ дальнего радиуса действия впервые зафиксировал 130-метровое продление траншеи.



Кроме этого, 240-метровое продление траншеи было зафиксировано в поле, примерно в 3,8 км к юго-юго-западу от южной окраины Набережного.



Оба продления, по оценке ОБСЕ, — продвижение вооруженных формирований. В миссии отметили, что расстояние между их позициями и позициями ВСУ уменьшилось примерно на 680 м и 470 м соответственно.