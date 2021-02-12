Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ зафиксировала новые траншеи по обе стороны от линии соприкосновения

12 февраля 2021, 22:58

ОБСЕ зафиксировала новые траншеи по обе стороны от линии соприкосновения

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали продления траншей по обе стороны от линии соприкосновения в течение предыдущих недель. Об этом сообщается в отчете миссии.

Так, 20 января беспилотники СММ обнаружили продления траншей вблизи населенных пунктов Водяное и Набережное.

«В поле, примерно в 1,2 км к востоку от восточной окраины Водяного, БПЛА СММ дальнего радиуса действия впервые зафиксировал 30-метровое продление траншеи, которое, по оценке, является продвижением Вооруженных сил Украины», — говорится в отчете.

Отмечается, что продление не было зафиксировано по данным наблюдения от 17 октября 2020 года и уменьшило расстояние между их позициями и позициями вооруженных формирований примерно до 30 м.

В поле, примерно в 300 м к северо-западу от северо-западной окраины Набережного, БПЛА СММ дальнего радиуса действия впервые зафиксировал 130-метровое продление траншеи.

Кроме этого, 240-метровое продление траншеи было зафиксировано в поле, примерно в 3,8 км к юго-юго-западу от южной окраины Набережного.

Оба продления, по оценке ОБСЕ, — продвижение вооруженных формирований. В миссии отметили, что расстояние между их позициями и позициями ВСУ уменьшилось примерно на 680 м и 470 м соответственно.

ТЕГИ

Организации
ОБСЕ
Места
Водяное Набережное

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 февраля
16:24
В 2020 году «ЛНР» не доплатила Украине 50 млн гривен за воду
15:36
Развеяли мифы: 60% абитуриентов из Донбасса и Крыма поступили бы в украинские вузы и без льгот
11:51
В Донецке назвали причины аварии на шахте имени Скочинского, в которой погибли 4 человека
10:39
Пять стран призвали РФ прекратить разжигание конфликта на Донбассе
10:20
Москва игнорирует запрос о мониторинге радиации в ОРДЛО. Провести его может только МАГАТЭ
09:36
«ДНР» заявила о 250 заболевших и смерти 17 пациентов с COVID-19
09:13
В «Л-ДНР» показали вакцинацию от ковида в своих вооруженных формированиях
08:09
«ЛНР»: Еще 35 человек заболели и пятеро умерли от COVID-19
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 февраля
20:53
Глава миссии ОБСЕ рассказал, что им не удалось выявить российских военных на Донбассе. Но видели технику
15:47
В ТКГ не знают, на какой стадии строительства находится КПВВ боевиков в Золотом
все новости
22:58
ОБСЕ зафиксировала новые траншеи по обе стороны от линии соприкосновения
22:21
Нацсовет не увидел нарушений на «1+1» относительно доли собственности жены Медведчука
21:37
Россия расширила список украинских компаний, против которых ввели санкции
21:36
«ДНР» ожидает прибытия «большой партии» российской вакцины от ковида
21:00
ООН фиксирует увеличение интенсивности боевых действий на Донбассе
20:33
Зеленский инициировал заседание СНБО, часть пройдет в закрытом режиме
20:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 февраля
19:47
Боевика батальона «Восток» заочно приговорили к 10 годам заключения 
18:58
Шмыгаль: Украина получит 50 млн евро от ЕИБ на закупку вакцин и холодильного оборудования 
18:23
Минобразования запустило платформу онлайн-образования, которая поможет и детям из ОРДЛО
17:28
Полиция устанавливает граждан РФ, связанных с тюрьмой в «Изоляции»
17:00
Минобразования рекомендует учебным заведениям перейти на дистанционку из-за погоды
все новости
ВИДЕО
Как Россия руководит «Л-ДНР», заседание ООН на Донбассе и работа КПВВ. Дайджест НД ►
07 февраля, 22:13
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
07 февраля, 10:40
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция