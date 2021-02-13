Боевики корректировали обстрелы беспилотником. ВСУ ответили

За минувшие сутки, 12 февраля, незаконные вооруженные формирования семь раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Обстрелы зафиксированы вблизи Водяного на Приазовье. Боевики стреляли из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.



Возле Золотого-4 боевики дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17.



БПЛА боевиков пересек линию соприкосновения возле Новолуганского. Беспилотник был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.



«На обстрелы со стороны противника наши военные давали адекватный ответ», — сказано в сообщении.



Один украинский военнослужащий получил ранение вследствие подрыва на взрывном устройстве.