У более чем пяти тысяч человек выявили COVID-19 за сутки в Украине

За минувшие сутки, 12 февраля, в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 5182 человек. Среди них — 330 детей и 226 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.



Кроме этого, выздоровели 6144 заболевших ранее, 111 пациентов умерли от осложнений.



Среди новых случаев госпитализированы 1889 человек.



С начала пандемии в Украине ковидом заболели 1 268 049 человек, из которых 1 112 299 человек выздоровели, 24 285 — умерли.