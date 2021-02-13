«ЛНР»: Трое умерших и 12 заболевших ковидом за сутки

За минувшие сутки, 12 февраля, в отдельных районах Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили 12 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, умерли трое заболевших ранее.



Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности в группировке не сообщают.



По состоянию на 13 февраля группировка признает 2834 случаев заражений, из которых 2353 человека выздоровели, 249 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 12 февраля, в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 5182 человек.