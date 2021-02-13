На Донетчине — 133 заболевших COVID-19, четверо пациентов умерли

На подконтрольной властям территории Донецкой области от осложнений следствие заболевания COVID-19 умерли еще четыре человека. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.



Скончались двое жителей Славянской ТГ, житель Мариупольской и житель Константиновской ТГ.



За минувшие сутки, 12 февраля, лаборатории сообщили о еще 133 больных, среди которых 10 детей.



Так, 32 случая болезни выявлено в Мариупольской ТГ, по 15 — в Бахмутской, Краматорской и Авдеевской ТГ, 12 — в Славянской ТГ, 7 — в Торецкой ТГ, по 5 — в Соледарской, Волновахской и Великоновоселковской ТГ, 4 — в Мирноградський ТГ, 3 — в Белозерской ТГ, по 2 — в Покровской, Гродовський, Ольгинской, Николаевской и Добропольской ТГ, по 1 — в Сартанской, Северской, Никольской, Лиманской и Угледарской ТГ.



С начала пандемии в области без учета ОРДО зафиксировано 45 568 случаев COVID-19, из которых 42 356 человек выздоровели, 1012 — умерли.

За минувшие сутки, 12 февраля, в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 5182 человек.