«ДНР» заявила о 240 случаях ковида за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 240 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом заявляет «минздрав» группировки «ДНР».

Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности в группировке не сообщают.

Согласно сообщению, единственная ковид-лаборатория, расположенная в Донецке, 11 февраля провела 574 исследования, которые выявили 210 случаев заболевания. Еще у 30 человек диагноз установили клинико-эпидемиологически.



О летальных случаях не сообщается.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 22 711 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из них 13 506 человек выздоровели, 1920 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

На неподконтрольной Украине части Донбасса наблюдается высокая летальность от коронавируса, заявил вице-премьер, глава Минреинтеграции Алексей Резников. Исходя из статистики «ДНР», летальность от коронавируса в ОРДО составляет 8,6%, что в 4 раза больше, чем на свободной территории Донетчины и в среднем по Украине.



За минувшие сутки, 12 февраля, в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 5182 человек.