На Луганщине выявили 55 заболевших ковидом, один человек умер

В Луганской области без учета неподконтрольной территории лабораторно подтверждено 55 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 8, Рубежное — 11, Северодонецк — 22, Белокуракинский и Старобельский районы — два, Кормянский и Меловской районы — по 1, Попаснянский — 5, Станично-Луганский — 3.



В результате осложнений, вызванных коронавируса, умерла 71-летняя женщина из Кременского района.



С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 14 489 человек. Из них выздоровели — 12 763, умерли 429 человек.



За минувшие сутки, 12 февраля, в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 5182 человек.