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С владельцев дорогих авто и домов: В группировке «ДНР» предлагают ввести «налог на войну»

13 февраля 2021, 18:17

С владельцев дорогих авто и домов: В группировке «ДНР» предлагают ввести «налог на войну»

Основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский выступил с предложением ввести «налог на войну». Об этом бывший командир боевиков «ДНР» написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ранее «возмущался налогом на АТО», но «технически решение-то верное». 

По его словам, подобный «налог» «делает всех соучастниками процесса, помогает армии выживать». Он привел пример, как в Украине действовал закон, который регулировал наполнение пенсионного фонда. При этом деньги взимались при перепродаже автотранспорта, со стоимости минут мобильной связи. Ходаковский считает, что это был «полезный, по сути, опыт», который не стоит игнорировать.

«Предлагаю создать специальный фонд и ввести дифференцированный налог, особенно с владельцев автомобилей премиум-класса и особняков, а получаемые средства направить на создание и поддержание обороноспособности», – заявил экс-командир НВФ.

Ранее он предлагал ввести «всеобщую воинскую повинность» для жителей оккупированной части Донецкой области.

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