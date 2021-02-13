Не решаются: Кулеба рассказал, почему ЕС не усиливает санкции против России

Европа пока не будет усиливать санкции против России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Янине Соколовой.
Он отметил, что в последнем заявлении Евросоюза по поводу событий в России нет упоминаний о каких-либо санкциях в отношении РФ.
«Хотя в Европейском Союзе есть теперь механизм санкционный конкретно за нарушение прав человека. Они не решаются его применять», – подчеркнул Кулеба.
По его мнению, причина такого положения дел – вера европейских партнеров в возможность диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.
«В Европейском Союзе вопросы диалога выведены на уровень "священной веры", которая не требует логического обоснования, она просто есть», – заключил глава МИД.
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