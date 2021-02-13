В данное время обсуждаются ключевые позиции «дорожной карты» по Донбассу, – Ермак

В данное время в формате советников глав государств «нормандской четверки» обсуждаются ключевые позиции «дорожной карты» по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24».

Он прокомментировал заявление заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака о неэффективности переговоров советников глав государств Нормандского формата.

«Мы сегодня ведем переговоры не с господином Козаком, а с Россией. Тут и важна фамилия, но в целом это позиция России», – отметил Ермак.

По его словам, сегодня идет «обсуждение ключевых позиций, которые могли бы дать возможность составить "дорожную карту" прекращения войны и возвращения украинского законодательства, контроля над границей на территориях, которые временно оккупированы».

Глава Офиса президента сказал, что считает время «даже не днями, а часами», и каждый час делается все возможное, чтобы этот процесс продвигался.

«Сегодня ни у кого, и это очень важно, ни у кого в мире, кроме Российской Федерации, нет возражений относительно позиции Украины. И нет сомнений, что Украина делает все необходимое, чтобы продвигаться путем прекращения войны и установления мира на нашей земле», – подчеркнул Андрей Ермак.

Интервью с Андреем Ермаком было записано 11 февраля во время посещения Донецкой области вместе с президентом Владимиром Зеленским. На брифинге в тот же день Зеленский заявил, что проработка замечаний и принятие детального плана реализации Минских соглашений по Донбассу приблизит встречу лидеров Нормандской четверки.