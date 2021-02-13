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Трампа оправдали. В США завершилось рассмотрение импичмента экс-президента

13 февраля 2021, 23:15

Трампа оправдали. В США завершилось рассмотрение импичмента экс-президента

Сенат США не набрал большинство в две трети голосов, необходимое для осуждения бывшего президента Дональда Трампа за подстрекательство к штурму Капитолия. Таким образом, завершился процесс рассмотрения его импичмента, передает Русская служба BBC.

Решающее голосование проходило в субботу, 13 февраля. За осуждение проголосовали 57 сенаторов при необходимых 67. 43 республиканца проголосовали против.

Оправдание Трампа выглядело неизбежным, когда стало ясно, что республиканцев, готовых проголосовать вместе с 50 демократами, недостаточно.

Заседание началось с того, что Сенат неожиданно проголосовал за вызов дополнительных свидетелей по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Это грозило сильно затянуть процесс. После некоторого замешательства сенаторы все же решили не вызывать никаких свидетелей и перейти к прениям сторон.

Оправданию Трампа предшествовало то, что большинство республиканцев высказались против его осуждения. Так, влиятельный лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл дал понять, что проголосует за оправдание экс-президента, несмотря на свои критические высказывания о его роли в событиях 6 января.

Напомним, Палата представителей вынесла Трампу импичмент 13 января, за неделю до окончания его президентства. Он обвинялся в подстрекательстве к мятежу, выразившемся в выступлении перед его сторонниками 6 января с призывом идти на Капитолий, где в этот день обе палаты Конгресса собрались на совместное заседание, чтобы окончательно утвердить победу на выборах Джо Байдена.

Толпа трампистов ворвалась в Капитолий, угрожая расправой законодателям и вице-президенту Майку Пенсу, и тем самым на несколько часов прервала процедуру.

Для Дональда Трампа это уже второй импичмент (на него приходится половина всех импичментов, вынесенных американским президентам). В 2019 году Палата представителей вынесла ему импичмент за то, что он требовал от президента Украины объявить о расследовании в отношении Джо Байдена, намекая, что в противном случае страна не получит военную помощь. В начале 2020 года республиканское большинство в Сенате оправдало Трампа.

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