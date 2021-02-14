«ЛНР» заявила о 37 заболевших ковидом за сутки

За минувшие сутки, 13 февраля, в отдельных районах Луганской области положительные результаты на COVID-19 получили 37 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности в группировке не сообщают.



О новых летальных случаях не сообщается.



По состоянию на 14 февраля группировка признает 2871 случай COVID-19, из которых 2374 человека выздоровели, 249 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 13 февраля, в Украине выявили 3 094 случаев заболевания коронгавирусом. При этом 2 002 человек выздоровели, а 45 умерли.