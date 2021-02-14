В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 49 случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности в группировке не сообщают.



Согласно сообщению, единственная ковид-лаборатория, расположенная в Донецке, 13 февраля провела 148 исследований, которые выявили 32 случая заболевания. Еще у 17 человек диагноз установили клинико-эпидемиологически.



Согласно сводке, за сутки от осложнений умерли шестеро пациентов с коронавирусом.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 22 760 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из них 13 506 человек выздоровели, 1926 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 13 февраля, в Украине выявили 3 094 случаев заболевания коронгавирусом. При этом 2 002 человек выздоровели, а 45 умерли.