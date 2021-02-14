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«ДНР»: 49 заболевших и шестеро умерших от COVID-19 за день

14 февраля 2021, 09:58

«ДНР»: 49 заболевших и шестеро умерших от COVID-19 за день

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 49 случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности в группировке не сообщают.

Согласно сообщению, единственная ковид-лаборатория, расположенная в Донецке, 13 февраля провела 148 исследований, которые выявили 32 случая заболевания. Еще у 17 человек диагноз установили клинико-эпидемиологически.

Согласно сводке, за сутки от осложнений умерли шестеро пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии «ДНР» подтверждает 22 760 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из них 13 506 человек выздоровели, 1926 — умерли.

Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 13 февраля, в Украине выявили 3 094 случаев заболевания коронгавирусом. При этом 2 002 человек выздоровели, а 45 умерли.

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