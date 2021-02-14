На Донетчине за сутки — 123 случая COVID-19

В субботу, 13 февраля, на подконтрольной властям территории Донетчины было выявлено 123 больных коронавирусной болезнью, среди которых 11 детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



33 случая болезни зафиксировано в Мариупольской ТГ, 17 — в Краматорской ТГ, 15 — в Торецкой ТГ, 14 — в Славянской ТГ, по 6 — в Марьинской, Великоновоселковской и Добропольской ТГ, 5 — в Светлодарской ТГ, 4 — в Мирненской ТГ, по 3 — в Часовоярской и Волновахской ТГ, по 2 — в Николаевской и Иллиневской ТГ, по 1 — в Сартанской, Дружковской, Константиновской, Никольской, Мангушской, Шаховской и Угледарской ТГ.



О летальных случаях не сообщается.



С начала пандемии в области без учета оккупированной территории COVID-19 обнаружили у 45 694 человек. Из них 42 356 человек выздоровели, 1012 — умерли.

За минувшие сутки, 13 февраля, в Украине выявили 3 094 случаев заболевания коронгавирусом. При этом 2 002 человек выздоровели, а 45 умерли.