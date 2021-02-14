В ВСУ выявили 21 новый случай ковида. Двое заболели на Донбассе

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксирован 21 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



В учреждения здравоохранения госпитализированы 4 человека, двое из них — в 59 военный мобильный госпиталь (Северодонецк).



Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение.



По состоянию на 14 февраля коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 540 человек. За время пандемии выздоровели 15 433 человека, летальных случаев — 44.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 86 человек.

За минувшие сутки, 13 февраля, в Украине выявили 3 094 случаев заболевания коронгавирусом. При этом 2 002 человек выздоровели, а 45 умерли.