Витренко признал проблему монополизации рынков Ахметовым и Коломойским

И.о. министра энергетики Юрий Витренко назвал проблемой монополию олигарха Рината Ахметова на рынке электроэнергии и тепловой генерации Украины, Игоря Коломойского — в отдельных сегментах нефтяного рынка, а Дмитрия Фирташа — газового. Об этом он сказал в интервью «Радіо Свобода».



Витренко отметил, что в Украине «в принципе проблема с олигархами», так как они «могут влиять, лоббировать правила, которые им нужны». По его словам, избавиться от этого быстро не выйдет.



«Правильный подход — это как раз интеграция в большой рынок, где игрок, который занимает монопольное положение в Украине, на этом большем рынке будет одним из игроков», — считает он.



Далее — это внедрение европейских рыночных правил: «Когда мы говорим: мы не будем ни под одного олигарха создавать какие-то особые правила. Все играют по одинаковым правилам, которые придумываются не в Украине, а в Европе».



Кроме этого, отметил Витренко, необходимо привести нормативную базу относительно работы Антимонопольного комитета в соответствие с европейской.



«Например, мы столкнулись с конкретной ситуацией в газе, когда определение этого рынка, который определяет доминирующее положение, в Украине отличается от европейских подходов. И это иногда создает проблему», — заявил и.о.министра.



«Нам нужно создать одинаковые правила для всех. И вместо вот этих "боев олигархов" у нас будет нормальная, честная конкуренция», — добавил он.