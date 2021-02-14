На Луганщине 22 человека заболели, один умер от COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области коронавирусную болезнь обнаружили еще у 22 человек. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



9 случаев выявлено в Северодонецке, 6 — в Лисичанске, 3 — в Рубежном, 2 — в Кормянском районе и по одному — в Попаснянском и Станично-Луганском районах.



В результате осложнений умер 69-летний мужчина из Лисичанска.



С начала пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 14 511 человек. Из них выздоровели — 12 777, умерли 430 человек.

За минувшие сутки, 13 февраля, в Украине выявили 3 094 случаев заболевания коронгавирусом. При этом 2 002 человек выздоровели, а 45 умерли.