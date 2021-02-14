Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ГПСУ уверяют, что Козак не покидал пределы Украины

14 февраля 2021, 16:56

В ГПСУ уверяют, что Козак не покидал пределы Украины

Народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак не может находиться сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку в последнее время из Украины не выезжал. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в комментарии «Интерфакс-Украина».

«Упомянутый вами депутат в этом месяце еще не пересекал границу Украины на выезд. В последнее гражданин Козак совершил пересечение границы в конце января, вернувшись в Украину через один из столичных аэропортов», — сказал Дейнеко.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что частным самолетом, которым пользуется депутат Козак, полетел в ОАЭ кто-то из его ближайших соратников, глава Госпогранслужбы сказал: «Это опять не соответствует действительности и все гораздо проще — если говорить об отдельных гражданах, которые являются его ближайшими соратниками и о которых обществу известно, что они пересекали границу, скажем так, в непосредственной связи с Тарасом Козаком, то эти лица также в феврале Украина не оставляли».

При этом руководитель погранведомства рассказал, что самолет «Gulfstream G450», бортовой номер Т7 BRG, которым в последнее время пользовался Козак, в настоящее время действительно находится за пределами Украины.

«Им, конечно, могут выполняться коммерческие рейсы по миру. По имеющейся информации, 12 февраля этот борт был арендован двумя гражданами Беларуси, которые прибыли в Объединенные Арабские Эмираты для организации двух музыкальных концертов, анонсированных на март этого года. На самом деле, это все очень легко проверить», — добавил Дейнеко.

ТЕГИ

Люди
Тарас Козак

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:24
Беспилотник ОБСЕ множество раз глушили во время пролета над Донетчиной
10:18
НВФ завтра будут пропускать через КПВВ «Еленовка» под Донецком
09:58
«ДНР»: 49 заболевших и шестеро умерших от COVID-19 за день
09:40
Кремль обнародовал ответ Путина на вопрос о возможности включения Донбасса в состав РФ
09:18
«ЛНР» заявила о 37 заболевших ковидом за сутки
21:40
Ни мира, ни войны: Россия срывает перемирие? Донбасс сегодня ►
21:00
ТЮЗа больше нет. В Макеевке реорганизовали театр
18:17
С владельцев дорогих авто и домов: В группировке «ДНР» предлагают ввести «налог на войну»
16:49
Красный Крест доставил в ОРДЛО почти 200 тонн гуманитарной помощи
14:38
Исследование: В ОРДЛО снизилось количество тех, кто видит свое будущее с Украиной
12:14
«ДНР» заявила о 240 случаях ковида за сутки
08:56
«ЛНР»: Трое умерших и 12 заболевших ковидом за сутки
все новости
18:56
Суд освободил из-под стражи подозреваемого в убийстве Амины Окуевой
17:24
Беспилотник ОБСЕ множество раз глушили во время пролета над Донетчиной
16:56
В ГПСУ уверяют, что Козак не покидал пределы Украины
15:50
Зеленский отправил Тарана и Хомчака на Донбасс для выяснения причин гибели военных
15:23
На Луганщине 22 человека заболели, один умер от COVID-19
14:26
Витренко признал проблему монополизации рынков Ахметовым и Коломойским
13:40
На Донбассе погибли трое украинских военных при подрыве
13:00
В ВСУ выявили 21 новый случай ковида. Двое заболели на Донбассе
12:40
В возрасте 85 лет умер тяжелоатлет-рекордсмен Юрий Власов. Он родом из Макеевки
11:47
Витренко: От импорта электроэнергии из РФ можно отказаться, но нужен ряд решений
11:01
На Донетчине за сутки — 123 случая COVID-19
10:18
НВФ завтра будут пропускать через КПВВ «Еленовка» под Донецком
все новости
ВИДЕО
Ни мира, ни войны: Россия срывает перемирие? Донбасс сегодня ►
13 февраля, 21:40
Как Россия руководит «Л-ДНР», заседание ООН на Донбассе и работа КПВВ. Дайджест НД ►
07 февраля, 22:13
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
07 февраля, 10:40

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция