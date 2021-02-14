В ГПСУ уверяют, что Козак не покидал пределы Украины

Народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак не может находиться сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах, поскольку в последнее время из Украины не выезжал. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в комментарии «Интерфакс-Украина».



«Упомянутый вами депутат в этом месяце еще не пересекал границу Украины на выезд. В последнее гражданин Козак совершил пересечение границы в конце января, вернувшись в Украину через один из столичных аэропортов», — сказал Дейнеко.



Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что частным самолетом, которым пользуется депутат Козак, полетел в ОАЭ кто-то из его ближайших соратников, глава Госпогранслужбы сказал: «Это опять не соответствует действительности и все гораздо проще — если говорить об отдельных гражданах, которые являются его ближайшими соратниками и о которых обществу известно, что они пересекали границу, скажем так, в непосредственной связи с Тарасом Козаком, то эти лица также в феврале Украина не оставляли».



При этом руководитель погранведомства рассказал, что самолет «Gulfstream G450», бортовой номер Т7 BRG, которым в последнее время пользовался Козак, в настоящее время действительно находится за пределами Украины.



«Им, конечно, могут выполняться коммерческие рейсы по миру. По имеющейся информации, 12 февраля этот борт был арендован двумя гражданами Беларуси, которые прибыли в Объединенные Арабские Эмираты для организации двух музыкальных концертов, анонсированных на март этого года. На самом деле, это все очень легко проверить», — добавил Дейнеко.