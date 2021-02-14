Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 45 694 случаев COVID-19 (42 356 человек выздоровели, а 1012 — умерли). За неделю выявлено 754 случая заболевания и 22 летальных случая.



Группировка «ДНР» подтверждает 22 760 случаев заболевания COVID-19 (13 506 человек выздоровели, 1926 — умерли). В течение недели зафиксировано 1054 заболевших и 67 летальных случаев.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 14 511 человек, из них 12 777 человек выздоровели, 430 — умерли. За неделю — 271 заболевший и 18 умерших.



Группировка «ЛНР» признает 2871 заболевшикоронавирусом в ОРЛО (2374 человека выздоровели, 249 — умерли). За неделю — 129 новых случаев COVID-19 и 13 случаев смерти.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Украина не признает никаких альтернативных форматов обмена удерживаемыми лицами, кроме утвержденного в рамках переговоров ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский.



Зеленский считает, что принятие украинской «дорожной карты» по Донбассу приблизит встречу лидеров Нормандской четверки.



Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал Минские соглашения невыполнимыми в той редакции, в которой они были подписаны.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает нужным подключать США к переговорному процессу по мирному урегулированию на Донбассе.



Переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе идёт очень медленными темпами, но пока не зашёл в тупик, считает спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



Права человека



Европейский парламент осудил масштабные нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса, включая принудительный призыв, депортацию, незаконную и принудительную паспортизацию, ограничения на образование и языковые права, произвольные задержания, пытки и другие нарушения.



В ООН призвали снять ограничения на свободу передвижения через линию соприкосновения.



Экономика



Потери Украины вследствие оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд гривен без учета стоимости находящихся там активов. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



В 2020 году «ЛНР» не доплатила украинской стороне 50 млн гривен за водоснабжение, которое осуществляет Попаснянский водоканал. От его водозабора воду получают около 400 тысяч жителей неподконтрольной властям территории Луганской области.



Боевые действия



В результате снайперских обстрелов в течение недели погибли двое украинских военнослужащих. Еще трое бойцов погибли вследствие подрыва неустановленном взрывном устройстве на Донетчине 14 февраля. Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарана и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак срочно прибыть в зону боевых действий для установления обстоятельств их гибели.



В 2020 году в результате боевых действий погибли 32 гражданских лица, 107 получили ранения.



Общество



С конца декабря 2020 года РФ не предоставляет ответа на запрос о проведении мониторинговой миссии МАГАТЭ на наличие радиационного загрязнения в неподконтрольных правительству районах Донбасса. В своем выступлении на заседании Совета безопасности ООН глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что ситуация критическая — радиация уже проникает в горизонты питьевой воды.



Подконтрольный группировке «ДНР» Донецкий национальный технический университет, вуз-двойник, был аккредитован в России по ряду специальностей и направлений подготовки.



Международный комитет Красного Креста направил гуманитарный груз в неподконтрольные властям районы Донбасса весом почти 193 тонны.



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Зачем Кремлю нужна новая эскалация на Донбассе и как будет действовать Киев? // Из Новгородского в Нью-Йорк. Прифронтовому поселку в Донецкой области возвращают название мегаполиса. Мнения местных разделились // Семьи погибших и раненых мирных жителей на Донбассе в судах добиваются выплат от Украины.



«Донбасс Реалии»: Что летает в небе над Донбассом? Ми-8 и Ми-24 сегодня. Как боевики «ДНР» и «ЛНР» и российская армия сбивали украинские вертолеты? // Какое новое оружие испытывают для украинской авиации?



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