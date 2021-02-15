Арестович: Обострение в зоне ООС практически неизбежно 

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что обострение ситуации на Донбассе может наступить весной-летом этого года. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».



«Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету», — сказал Арестович.



По его словам, переговоры по Донбассу идут очень не очень активно, а перемирие «подвешенно на волоске».



«Поскольку ситуация практически зашла в тупик и остается попытка воспользоваться помощью США, может быть, это поможет, больше рассчитывать не на что. Но я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте», — резюмировал советник.

С 27 июля 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил начало действовать полное и всеобъемлющее прекращение огня, согласованное участниками Трехсторонней контактной группы 22 июля.



Президент Владимир Зеленский и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявили, что с начала 2021 года российские боевики усилили обстрелы, и перемирие в Донбассе фактически не действует.



В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.