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Экс-ректора луганского вуза-переселенца подозревают в растрате. Он говорит, что ему мстят из «ЛНР»

15 февраля 2021, 12:07

Экс-ректора луганского вуза-переселенца подозревают в растрате. Он говорит, что ему мстят из «ЛНР»

Николай Брагинец / Фото: «Накипело» (архив) Николай Брагинец / Фото: «Накипело» (архив)

Украинские правоохранители выдвинули подозрение в растрате денежных средств в особо крупных размерах бывшему и.о. ректора Луганского национального аграрного университета (вуз перемещен на подконтрольную Украине территорию в 2014 году) Николаю Брагинцу.

Об этом «Новостям Донбасса» стало известно из материалов уголовного производства, с которыми ознакомилась редакция.

Сам бывший ректор говорит о своей невиновности, подчеркивая, что инициатором уголовного преследования выступили его недоброжелатели из группировки «ЛНР» (об этом ниже).

По версии следствия, Брагинец после переезда вуза из Луганска в Харьков осенью 2014 года превысил свои полномочия, сделав два кадровых назначения. Первое из них: декана заочного факультета он назначил руководить Центром заочного, дистанционного и последипломного образования ЛНАУ. Второе назначение, вызвавшее вопросы у правоохранителей, заключалось в том, что декана по работе с иностранными студентами Брагинец поставил руководить Деканатом по работе с иностранными студентами.

Управление соответствующими Центром и Деканатом, как указано в материалах производства, было оформлено как дополнительная нагрузка, за что оба декана получали надбавку к заработной плате. Отмечается, что с декабря 2014 года по август 2018-го, в период управления вузом Брагинцем, этим деканам было перечислено порядка 297 тысяч гривен надбавок.

При этом правоохранители считают, что эти выплаты были безосновательными. Как утверждается, досудебное расследование установило, что заочный факультет в составе структурных подразделений ЛНАУ отсутствует. Также, ссылаясь на закон «О высшем образовании», следователи указывают, что деканат по работе с иностранными студентами является консультативным органом в структуре факультета. Также отмечается, что согласно закону, декан осуществляет руководство факультетом, а не центром или деканатом.

В конце декабря 2020 года 82-летнему Николаю Бранинцу было сообщено о подозрении по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса. Расследование ведет Киевский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

При этом Брагинец с подозрением не согласен. В комментарии «Новостям Донбасса» уголовное производство против себя он называет политической расправой, которую заказала Валентина Ткаченко — бывший «министр образования и науки» при группировке «ЛНР». Кроме того Ткаченко с 1996 по 2016 год возглавляла Луганский национальный аграрный университет. После захвата Луганска пророссийскими боевиками она продолжила быть ректором луганского вуза уже при «ЛНР».

Валентина Ткаченко / Архив

При Украине Ткаченко являлась депутатом Луганской областного совета от Партии регионов, была доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича на выборах 2004 и 2010 годов. Брагинец считает, что у Ткаченко есть достаточно денег и связей, чтобы инициировать уголовное производство против него в Украине.

Николай Брагинец подчеркнул, что Ткаченко в 2015 году отправляла к нему своих «посланников», которые угрожали, что она сделает все, чтобы закрыть вуз-переселенец. По его словам, это делалось потому, что вузу-сепаратисту было невыгодно, чтобы дети ехали учиться в перемещенный университет на подконтрольную Украине территорию.

Бывший руководитель вуза подчеркнул, что готов доказать свою невиновность в суде. «Выплаты деканам были предусмотрены штатным расписанием, которое утверждалось Советом университета, а далее — заместителем министра образования и науки. Без утверждения замминистра никому копейки не платилось», — указал Брагинец.

В августе 2018 года Минобразования Украины своим указом переместил ЛНАУ из Харькова, где вуз базировался на базе Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко, в небольшой город Старобельск Лугаснкой области. Николай Брагинец не согласился с таким решением министерства, потому что посчитал это «гибелью университета» и уволился. По его словам, в Старобельске не были созданы необходимые условия для функционирования вуза.

В письме к президенту Владимиру Зеленскому в поддержку бывшего и.о. ректора, копия которого есть в распоряжении «НД», группа сотрудников вуза-переселенца указала, что Луганский национальный аграрный университет «исчезает».

«Из 7 факультетов осталось четыре. Из университета уволились более 40 ученых, преподавателей, профессоров и сотрудников. Университет распылили по маленьким городам Луганской области, где не имеет ни материальной базы, ни квалифицированных кадров, не имеет мест для проживания преподавателей и студентов. И, вопреки бессмысленному приказу о перемещении вуза Старобельск, вся администрация размещается Славянске Донецкой области», — отмечалось в письме к Зеленскому, которое было направлено в Офис президента в январе этого года.

Авторы обращения считают, что все эти дейсвтия направлены на завладение землями учебного заведения (ЛНАУ имел в своей структуре на подконтрольной Укриане территории открепленные подразделения — колледжи, а у них была земля), которых на сегодняшний день более 5 000 гектаров и большинство из которых была роздана частным предприятиям в аренду на крайне невыгодных условиях, «с чем активно боролся и.о. ректора Брагинец». Во время его руководства были инициированы судебные иски об истребовании земель от недобросовестных арендаторов. Группа сотрудников вуза подчеркнула, что на сегодняшний день все эти дела были «слиты» новым руководством ЛНАУ.

Бывший руководитель ЛНАУ Брагинец полагает, что к принятию решения вуза в старобельск тоже приложила руку Ткаченко.

В Минобразования Украины объясняли, что решили переместить ЛНАУ из Харькова в Старобельск с целью «решения проблемы нецелесообразности нахождения в одном областном центре двух университетов одинакогового профиля».

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