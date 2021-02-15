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У Грымчака закончился срок действия домашнего ареста, новые ходатайства в ВАКС пока не поступали

15 февраля 2021, 12:46

У Грымчака закончился срок действия домашнего ареста, новые ходатайства в ВАКС пока не поступали

У обвиняемого во взяточничестве бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака в воскресенье, 14 февраля, закончился срок действия домашнего ареста. Об этом Грымчак сообщил на своей странице в Facebook.

В ВАКС агентству «Интерфакс-Украина» сообщили, что 14 февраля у Грымчака завершился определенный ранее судом двухмесячный срок действия обязательств.

«Таким образом, с сегодняшнего дня он не должен носить электронное средство контроля и освобождается из-под домашнего ареста», — сказали в суде.

Вместе с тем в ВАКС допустили вероятность подачи ходатайства о продлении срока действия обязательств. Однако ходатайство в суд пока не поступило.

Грымчака и его экс-помощника подозревают в мошенничестве и вымогательстве неправомерной выгоды в размере 1,1 миллиона долларов. Подозреваемых задержали в августе 2019 года при получении части средств в размере 480 тысяч долларов.

Уголовное производство было открыто в ноябре 2019 года по результатам проверки декларации Грымчака за 2016 год. С 30 января Грымчак находится под домашним арестом.

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