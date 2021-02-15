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Песков объяснил обещание Путина не бросать Донбасс

15 февраля 2021, 14:08

Песков объяснил обещание Путина не бросать Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам, что именно имел ввиду Владимир Путин, когда говорил, что «не бросит» оккупированный Донбасс.

«Вы знаете, что там живет много русскоязычных, они лишены социального обеспечения своего со стороны своего государства. Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать», — цитирует Пескова российский РБК.

Отметим, что подконтрольные России группировки «ДНР» и «ЛНР» продолжают блокировать работу большинства КПВВ на линии соприкосновения. Из-за этого жители неподконтрольных территорий в период пандемии коронавируса не могут получить украинские соцвыплаты и медицинскую помощь, а также встретиться с родственниками.

28 января главред RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в неподконтрольном Украине Донецке. Там она заявила, что жители Донбасса «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион. В Кремле ответили, что Путин не собирается включать Донбасс в состав России, а в министерстве иностранных дел РФ это высказывание назвали личным мнением Симоньян.

10 февраля, во время общения с главными редакторами российских СМИ, Путин заявил Маргарите Симоньян, что «не бросит» Донбасс.

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