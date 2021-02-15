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В Луганской области еще девять человек заболели коронавирусом

15 февраля 2021, 15:37

В Луганской области еще девять человек заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено еще девять случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Шесть новых случаев выявили в Лисичанск, два в Рубежном, одно в Кормянском районе.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 520 человек. Из них выздоровели — 12777, лечатся — 1313, умерли 430 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 12,8%.

За минувшие сутки, 14 февраля, в Украине выявили 2 332 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 2 478 человек выздоровели, а 62 умерли. 

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