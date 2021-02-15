В Новогродовке в результате взрыва в квартире пострадал мужчина

В Новогродовке произошел взрыв в квартире. В результате мужчина получил травму руки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



Отмечается, что во время взрыва в помещении находились двое мужчин, один из которых получил осколочные ранения конечностей.



«Установлено, что в гости к 49-летнему жителю Новогродовки пришел его 47-летний товарищ. Мужчины начали употреблять спиртные напитки. Через некоторое время хозяин квартиры лег спать. Проснулся мужчина от взрыва неизвестного предмета, в результате которого его гость получил травмы рук и был госпитализирован», — говорится в сообщении.



Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли обломки от предмета, который взорвался.



Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.



По факту начато уголовное производство по предварительным признаком ч. 1 ст. 115 «Несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.