Суд оставил без движения иск медиакомпании Козака к Зеленскому

Верховный суд оставил без движения иск ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» к президенту Зеленскому относительно обжалования введенных им санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Решение в суде объяснили тем, что средства для оплаты судебного сбора не поступили на казначейский счет. В связи с этим, истцу нужно предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств.



Кроме этого, истец не предоставил суду подтверждений о необходимости и целесообразности привлечения СНБО, Службы безопасности и Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц.



«Постановлением от 15 февраля 2021 по делу № 9901/33/21 исковое заявление ООО «Телерадиокомпания "Новые коммуникации" оставлен без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков», — сказано в сообщении.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии. 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112 Украина» было прекращено.



Как заявлял президент, эти телеканалы финансируются со временно оккупированной территории и из России.



По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».