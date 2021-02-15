Подозреваемая в убийстве Шеремета медик Кузьменко идет на довыборы в Раду

Юлия Кузьменко

Партия «Европейская Солидарность» выдвинула детского кардиохирурга Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты от округа № 50 в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.



В видеообращении во время съезда партии Кузьменко отметила, что Донбасс — ее родина (медик родилась в ныне оккупированной Горловке Донецкой области).



Кузьменко — одна из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года. Следствие утверждает, что она вместе с предполагаемым организатором убийства, ветераном АТО Андреем Антоненко установила бомбу под автомобиль Шеремета и активировала взрывное устройство. В августе 2020 года Апелляционный суд смягчил ей меру пресечения — Кузьменко отпустили из СИЗО под домашний арест.



«В лице Юлии Кузьменко мы поддерживаем всех несправедливо преследуемых в Украине патриотов, волонтеров, ветеранов и майдановцев», — заявила во время съезда «ЕС» нардеп Яна Зинкевич.



Сама Кузьменко по видеосвязи поблагодарила партию за выбор ее кандидатуры.



«Я не хочу видеть патриотов за решеткой по фальсифицированным делам. Я не хочу видеть свою страну снова под российским ярмом. Поэтому такое решение принято, и поэтому я здесь», — заявила она.

Промежуточные выборы в округе № 50 состоятся 28 марта 2021 года. В состав округа входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район.



По состоянию на 15 февраля в Покровске зарегистрировано два кандидата — Валентин Рыбин («Партия Шария») и Виктория Шилова, представляющая партию «Держава».



Партия «Слуга народа» выдвинула своим кандидатом в этом округе главу Покровской райгосадминистрации Андрея Бондаренко. От «Оппозиционной платформы — За жизнь» в выборах планирует участвовать гендиректор телеканала «112 Украина» Артем Марчевский.