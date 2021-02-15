По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

Лаборатории Донецкой области сообщили о еще 28 больных COVID-19. С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 45 722 случая заболевания (42 404 человек выздоровели, 1012 — умерли).



Про 9 новых случаев ковида сообщили в Луганской облгосадминистрации. За все время исследований в области без учета ОРЛО заболели 14 520 человек (12 777 пациентов выздоровели, 430 — умерли).



Политика



РФ с июля пытается блокировать переговорный процесс по Донбассу, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников. При этом «нормандский формат» и минские соглашения, по его словам, являются на сегодня единственной почвой для прекращения конфликта.



Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что перспектив по продвижению в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе практически нет.



Общество



Суд в Киеве взял под стражу бывшего «замминистра информации ДНР». На подконтрольной властям территории мужчина работал политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур, сообщили в СБУ. Задержанному объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористической организации (ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 УК).



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