СНБО на заседании в пятницу обсудит ситуацию в зоне ООС

Совет национальной безопасности и обороны обсудит ситуацию на Донбассе во время заседания в пятницу, 19 февраля. Об этом сообщила глава подкомитета по госбезопасности и обороны Ирина Верещук, передает «Интерфакс-Украина».



«19 февраля должно состояться заседание СНБО... в том числе, я убеждена, будут рассматривать ситуацию на Донбассе», — сказала Верещук на брифинге в понедельник в Киеве.



Она также сообщила, что часть заседания СНБО пройдёт в открытом режиме, а часть в закрытом.

С Нового года режим «тишины» регулярно нарушается, в результате чего погибли шестеро военнослужащих, еще 16 получили ранения.



В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.