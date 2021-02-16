Штаб ООС зафиксировал три нарушения «режима тишины» за сутки

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, но никто не пострадал. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что недалеко от Славного незаконные вооруженные формирования вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций со станкового противотанкового гранатомета, а у Опытного - с ручного противотанкового гранатомета.



Вблизи Светлодарска, как сообщает штаб, НВФ осуществили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.



В штабе подчеркнули, что на обстрелы украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.



С начала текущих суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано.



С 27 июля 2020 года по вечер 14 февраля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 9 561 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 3 252 взрыва, 1 106 неопределенных пролетевших боеприпасов, 101 вспышку дульного пламени, 60 осветительных ракет, а также не менее 5 042 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводит украинская сторона, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Во время визита в Донецкую область 11 февраля президент Владимир Зеленский отметил важность режима всеобъемлющего прекращения огня. Глава государства признал, что в последние недели количество обстрелов действительно увеличилось, что, по его словам, «связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы» по урегулированию конфликта на Донбассе.



Вместе с тем Зеленский заявил, что «режим прекращения огня нужен только нам, а сепаратисты хотят его сорвать, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать». Он заверил, что бойцы ВСУ понимают, как правильно отвечать на обстрелы со стороны НВФ.



В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.