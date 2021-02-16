Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб ООС зафиксировал три нарушения «режима тишины» за сутки

16 февраля 2021, 08:02

Штаб ООС зафиксировал три нарушения «режима тишины» за сутки

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, но никто не пострадал. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что недалеко от Славного незаконные вооруженные формирования вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций со станкового противотанкового гранатомета, а у Опытного - с ручного противотанкового гранатомета.

Вблизи Светлодарска, как сообщает штаб, НВФ осуществили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы украинские военнослужащие открывали огонь в ответ.

С начала текущих суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

С 27 июля 2020 года по вечер 14 февраля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 9 561 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 3 252 взрыва, 1 106 неопределенных пролетевших боеприпасов, 101 вспышку дульного пламени, 60 осветительных ракет, а также не менее 5 042 очередей и выстрелов.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводит украинская сторона, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Во время визита в Донецкую область 11 февраля президент Владимир Зеленский отметил важность режима всеобъемлющего прекращения огня. Глава государства признал, что в последние недели количество обстрелов действительно увеличилось, что, по его словам, «связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы» по урегулированию конфликта на Донбассе.

Вместе с тем Зеленский заявил, что «режим прекращения огня нужен только нам, а сепаратисты хотят его сорвать, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать». Он заверил, что бойцы ВСУ понимают, как правильно отвечать на обстрелы со стороны НВФ.

В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:30
«ДНР» и «ЛНР» обновили данные о заболеваемости коронавирусом
09:55
В Луганске произошел взрыв на газопроводе
23:30
Прорыв через блокпост, запрет Гуфа в Донецке и как жителям ОРДЛО избежать штрафов. Дайджест НД ►
22:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 февраля
18:04
В Донецке продают ночной клуб и ресторан за миллион долларов. «Новости Донбасса» поговорили с владельцем
14:40
«ЛНР» ввела уголовную ответственность за «фейки» о коронавирусе
09:21
«ДНР» снова пересмотрела стоимость ремонта дворца молодежи «Юность». Смета выросла в разы
07:56
В Горловке взорвался автомобиль одного из командиров боевиков «ДНР». Его госпитализировали
21:35
Главные новости Донбасса за неделю
17:24
Беспилотник ОБСЕ множество раз глушили во время пролета над Донетчиной
10:18
НВФ завтра будут пропускать через КПВВ «Еленовка» под Донецком
09:58
«ДНР»: 49 заболевших и шестеро умерших от COVID-19 за день
все новости
10:49
Пожары на Луганщине летом 2020 года: Пожарные на место не выезжали, информация о тушении была искажена
10:30
«ДНР» и «ЛНР» обновили данные о заболеваемости коронавирусом
10:04
«Его не предупредили». Арестович объяснил эфир Кравчука с Пушилиным на российском телеканале
09:55
В Луганске произошел взрыв на газопроводе
09:25
На Донетчине коронавирус обнаружили еще у 56 человек. Шестеро пациентов умерли
08:53
Зеленскому озвучили три версии подрыва бойцов на Донбассе. Он поручил проверить все минные заграждения
08:26
Еще 3143 случая коронавируса выявили в Украине
08:02
Штаб ООС зафиксировал три нарушения «режима тишины» за сутки
23:30
Прорыв через блокпост, запрет Гуфа в Донецке и как жителям ОРДЛО избежать штрафов. Дайджест НД ►
22:58
СНБО на заседании в пятницу обсудит ситуацию в зоне ООС
22:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 февраля
21:39
Подозреваемая в убийстве Шеремета медик Кузьменко идет на довыборы в Раду по округу на Донетчине
все новости
ВИДЕО
Прорыв через блокпост, запрет Гуфа в Донецке и как жителям ОРДЛО избежать штрафов. Дайджест НД ►
15 февраля, 23:30
Ни мира, ни войны: Россия срывает перемирие? Донбасс сегодня ►
13 февраля, 21:40
Как Россия руководит «Л-ДНР», заседание ООН на Донбассе и работа КПВВ. Дайджест НД ►
07 февраля, 22:13

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция