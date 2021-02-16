Выручка предприятий Донетчины от экспорта товаров за год уменьшилась на 15%

За 2020 год валютные поступления от экспорта товаров предприятиями Донецкой области составили 3935,0 млн долларов. По сравнению с 2019 годом валютные поступления от экспорта товаров предприятиями Донецкой области уменьшились на 15%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.



Отмечается, что причиной уменьшения валютной выручки стали ограничения, введенные вследствие пандемии коронавирусной инфекции.



«Особенно это ощущалось во ІІ квартале, когда сокращение экспорта по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года составило 28,3%. В дальнейшем наблюдалось постепенное восстановление спроса, и в IV квартале 2020 года валютная выручка предприятий региона увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом на 1,7%, а против ІІ квартала — на 18,1%», — отметили в Доноблстате.



Сокращение валютной выручки, полученной предприятиями региона, зафиксировано по всем континентам, кроме азиатского рынка.



Так, экспорт товаров в страны Азии в 2020 году составил 966,6 млн долларов (24,6% общего объема), что по сравнению с предыдущим годом больше на 3,1%. Это достигнуто за счет роста поставок в Турцию и Китай.



В то же время валютные поступления от экспорта товаров в Америку, Европу и Африку сократились на 12,1%, 19,5% и 33,6% соответственно.



Всего предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 114 стран мира.



Тройкой лидеров, куда больше всего экспортировано товаров предприятий Донецкой области в 2020 году, стали Италия (21,9% общего объема), Россия (12,4% общего объема) и Турция (12,4% общего объема).



Отмечается, что 92,2% валютной выручки от экспорта всех товаров предприятиями области в Италию обеспечено за счет черных металлов.



Почти одинаковые объемы товаров направлены в Российскую Федерацию и в Турцию, однако динамика экспорта, а также его структура были разными. Так, поставки в Россию сократились на 17,5%. В РФ направлено больше половины (51,6%) экспортированной продукции машиностроения региона.



Общий объем экспортированных товаров в Турцию вдвое больше, чем в предыдущем году, а экспорт черных металлов вырос в 2,6 раза.